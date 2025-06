Senago ospiterà gli Europei di Baseball 2025

Grande soddisfazione per Senago, che si prepara ad accogliere gli Europei di Baseball 2025, un evento imperdibile per gli appassionati e non solo. Con sfide tra le nazionali di Svizzera, Grecia e Lituania, la città si trasforma nel cuore pulsante del baseball europeo. Un’occasione unica per valorizzare il territorio e promuovere lo sport, rafforzando il legame tra comunità e passione. La crescita di Senago si conferma così ancora una volta un valore aggiunto per l’intero panorama sportivo italiano.

Gli Azzurri sfideranno Svizzera, Grecia e Lituania. L'annuncio ufficiale è arrivato qualche giorno fa in Consiglio Comunale in concomitanza con l'approvazione di alcuni lavori che andranno a completare l'importante riqualificazione avviata nei mesi scorsi e che vedrà la conclusione proprio in occasione di questo grande evento sportivo.

