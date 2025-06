Sempre alle urne dal ’46 ad oggi | 95enne al voto in carrozzella

Sempre alle urne dal 1946, la signora Rosa, 95 anni, simbolo di dedizione civica e passione per la democrazia, ha dimostrato che l’amore per il proprio paese non conosce età. Arrivata in carrozzella nel suo seggio di Sala Consilina, ha espresso il suo voto con emozione, lasciando tutti senza parole. La sua storia ci ricorda che il senso di responsabilità civica è un patrimonio da custodire e tramandare.

Tempo di lettura: < 1 minuto La signora Rosa non ha mai perso un’elezione dal 2 giugno 1946 e anche oggi, a 95 anni, nel suo comune di Sala Consilina, nel Salernitano, ha voluto compiere ancora una volta il proprio dovere civico. Arrivata al seggio su una carrozzella, accompagnata dai familiari, ha espresso il proprio voto per i referendum tra l’emozione e l’ammirazione di scrutatori ed elettori presenti. “ Non ho mai saltato una votazione e finché posso continuerò a farlo”, ha detto con determinazione. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sempre alle urne dal ’46 ad oggi: 95enne al voto in carrozzella

In questa notizia si parla di: Voto Carrozzella Urne 95enne

Referendum: 95 anni, al voto in carrozzella - La signora Rosa non ha mai perso un'elezione dal 2 giugno 1946 e anche oggi, a 95 anni, nel suo comune di Sala Consilina, nel Salernitano, ha voluto compiere ancora una volta il proprio dovere civico. ansa.it scrive

Urne pure al Mercato E una 95enne chiede il voto a domicilio - Una 95enne ci ha chiesto di poter andare a casa sua per raccogliere il suo voto e ci ha offerto un caffè e un bel confronto politico". "Certo che questo tempaccio non aiuta, ma ho visto una bella ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it