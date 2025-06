Sei di centrodestra? Gogna social e in tv

Quando un esponente di centrodestra si trova di fronte a un dibattito televisivo, spesso il clima si surriscalda e le parole diventano armi. Recentemente, ho assistito a un confronto tra Marco Furfaro del Pd e la giornalista Laura Tecce, un episodio che mette in luce come le tensioni possano esplodere e la dialettica si trasformi in una vera e propria gogna mediatica. E quando si tratta di politica e media, il confine tra confronto e battaglia si fa sempre più sottile...

In tv mi è capitato di assistere di recente a un confronto tra Marco Furfaro (Pd) e la giornalista Laura Tecce. Lui, esagitato, attaccava a testa bassa sempre usando il pronome "voi" intendendo voi di destra, voi nemici, voi inferiori. Inanellando poi una serie di stilettate offensive: se fai il giornalista embedded poi ti devi arrampicare sugli specchi, venite in tv a fare le figurine e via cantando. Insomma quando viene nel talk uno di destra deve essere accerchiato, e commentato con le faccette disgustate, alzate di sopracciglio, sorrisetti di scherno, sguardo spazientito al cielo e così via.

In questa notizia si parla di: Centrodestra Gogna Social Giornalista

