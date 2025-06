Seggi navetta Tper FI e Lega attaccano

In un momento cruciale come il referendum, l’azienda Tper ha deciso di mettere a disposizione la navetta 941 per facilitare l’accesso ai seggi all’istituto Rosa Luxemburg. Tuttavia, questa iniziativa ha suscitato polemiche da parte di Forza Italia e Lega, che criticano aspramente il servizio. Una decisione che, tra opinioni contrastanti, mette in evidenza quanto le scelte di pubblico interesse possano diventare terreno di battaglia politica.

L’azienda di trasporto pubblico Tper mette a disposizione la navetta 941 per i seggi elettorali allestiti all’istituto Rosa Luxemburg per il referendum di oggi e domani. Un servizio contestato, però, da Forza Italia e Lega. "Reputo quantomeno tragicomico che sia proprio una navetta il mezzo che Tper metterà a disposizione per chiunque voglia recarsi a votare all’istituto Rosa Luxemburg in occasione del referendum – attacca il segretario FI al Quartiere Borgo Panigale-Reno, Giacomo Forcione – i cittadini di Borgo Panigale, infatti, è quasi un mese che stanno aspettando quella navetta che, dopo la proposta diretta all’amministrazione da parte di Forza Italia, sarà messa a disposizione, per ottemperare alle quattro fermate dell’autobus soppresse a causa dei cantieri tranviari, ottimisticamente solo a fine giugno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Seggi, navetta Tper. FI e Lega attaccano

