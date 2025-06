Seggi aperti per il referendum | si vota fino alle 23 Triggiano alle urne anche per il ballottaggio

Oggi e domani, triggianesi e cittadini dei Comuni coinvolti sono chiamati alle urne per decisioni fondamentali: il referendum abrogativo e il ballottaggio delle amministrative. Seggi aperti dalle 7 alle 23, con possibilità di voto anche domani dalle 7 alle 15. È il momento di far sentire la propria voce: scopri i quesiti e partecipa attivamente al futuro della tua comunità .

Seggi aperti dalle 7 di questa mattina per il referendum, e, nei Comuni chiamati al voto per le Amministrative, per il turno di ballottaggio. Si potrà votare fino alle 23 di oggi e ancora domani, lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Referendum: i quesiti e come si vota Il referendum abrogativo.

