Seggi aperti anche a Verona per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza | tutte le cose da sapere sul voto

Se sei a Verona o nelle vicinanze, non perdere l’occasione di partecipare ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza che si svolgeranno domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Le urne saranno aperte per due giorni, garantendo a tutti la possibilità di esprimersi su questioni fondamentali per il nostro Paese. Ma perché i referendum siano validi, è…

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari abrogativi riguardanti il lavoro e la cittadinanza. Le urne saranno aperte domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15. Perché i referendum siano validi, è.

