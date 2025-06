Sedicenne ferito con due coltellate al petto in via Cattaneo è in prognosi riservata | i passanti lanciano l' allarme Ciambetti | Vicenza fuori controllo

Un episodio drammatico scuote Vicenza: un sedicenne ferito gravemente con due coltellate nel cuore di via Cattaneo. La scena, fuori controllo, ha scatenato l’allarme tra i passanti, che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Ora, il giovane si trova in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva pediatrica del San Bortolo, lasciando la comunità sotto shock e in attesa di chiarimenti su quanto accaduto.

VICENZA - Due coltellate in via Cattaneo e ora un ragazzo di 16 anni è ricoverato in terapia intensiva pediatrica all'ospedale San Bortolo, sotto stretta osservazione medica: il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Sedicenne ferito con due coltellate al petto in via Cattaneo, è in prognosi riservata: i passanti lanciano l'allarme. Ciambetti: «Vicenza fuori controllo»

In questa notizia si parla di: Cattaneo Sedicenne Ferito Coltellate

Sedicenne ferito con due coltellate al petto in via Cattaneo, è in prognosi riservata: i passanti lanciano l'allarme. «Forse una rapina» - VICENZA - Due coltellate in via Cattaneo e ora un ragazzo di 16 anni è ricoverato in terapia intensiva pediatrica all'ospedale San Bortolo, sotto stretta osservazione medica: il ragazzo ... Da msn.com

Sedicenne ferito con due coltellate al petto in via Cattaneo a Vicenza: è in prognosi riservata VIDEO - VICENZA - Due coltellate in via Cattaneo e ora un ragazzo di 16 anni è ricoverato in terapia intensiva pediatrica all'ospedale San Bortolo, sotto stretta osservazione medica: ... Scrive msn.com

Vicenza, sedicenne ferito con due coltellate al petto in via Cattaneo: è in prognosi riservata - Zazzaroni: "Crisi Italia, un allenatore mi ha mandato un messaggio e mi ha scritto testuali parole" Riconoscere le uova fresche con due semplici trucchi: bastano pochi secondi Meteo, svolta brutale: f ... Si legge su msn.com