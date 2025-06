Sedicenne accoltellato al petto in centro storico è in fin di vita all' ospedale | i passanti lanciano l' allarme

Un fatto sconvolgente scuote il cuore di Vicenza: un sedicenne è stato ferito gravemente in via Cattaneo e ora lotta tra la vita e la morte. I passanti, sotto shock, hanno lanciato l’allarme, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce su questa drammatica vicenda. La comunità si stringe attorno alla famiglia del giovane, sperando in un miracolo. La cronaca si arricchisce di un nuovo episodio che ci invita a riflettere sulla sicurezza nelle nostre strade.

VICENZA - Una coltellata in via Cattaneo e ora un ragazzo di 16 anni è in fin di vita: il ragazzo è stato colpito al torace nella tarda serata di ieri nella via vicina al centro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Sedicenne accoltellato al petto in centro storico, è in fin di vita all'ospedale: i passanti lanciano l'allarme

