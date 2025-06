Sedicenne accoltellato al petto in centro storico è in fin di vita all' ospedale | i passanti lanciano l' allarme Forse una rapina

Una violenta aggressione scuote il cuore di Vicenza: un sedicenne è stato accoltellato al petto in via Cattaneo e versa in gravi condizioni all’ospedale. I passanti, sconvolti, hanno lanciato l’allarme, ipotizzando una rapina come movente. La comunità si interroga su questa drammatica vicenda, che mette in evidenza la fragilità della sicurezza urbana e la necessità di azioni immediate per proteggere i giovani. La città aspetta risposte e giustizia.

VICENZA - Una coltellata in via Cattaneo e ora un ragazzo di 16 anni è in fin di vita: il ragazzo è stato colpito al torace nella tarda serata di ieri nella via vicina al centro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Sedicenne accoltellato al petto in centro storico, è in fin di vita all'ospedale: i passanti lanciano l'allarme. «Forse una rapina»

In questa notizia si parla di: Centro Vita Sedicenne Accoltellato

Nuova vita alle cose con "Le Bancarelle": appuntamento al centro commerciale La Rotonda - Riscoprire il valore delle cose è possibile grazie a "Le Bancarelle", l'iniziativa di Little Market che anima il centro commerciale La Rotonda ogni domenica.

Sedicenne accoltellato al petto in centro storico, è in fin di vita all'ospedale: i passanti lanciano l'allarme. «Forse una rapina» - VICENZA - Una coltellata in via Cattaneo e ora un ragazzo di 16 anni è in fin di vita: il ragazzo è stato colpito al torace nella tarda serata ... Da msn.com

Sedicenne accoltellato al petto a Vicenza, è grave - E' accaduto nella tarda serata di ieri a Vicenza, in una zona limitrofa al centro storico, e si trova ora ricoverato in condizioni gravissime (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Aggressione in pieno centro a Vicenza: ragazzo accoltellato è grave - Vicenza, accoltellato un sedicenne in via Cattaneo durante un presunto tentativo di rapina. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva pediatrica, le condizioni restano molto gravi. Scrive notizie.it