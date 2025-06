secret florence la città si svela attraverso il contemporaneo

Secret Florence trasforma la città in un palcoscenico vivente, svelando il suo lato più innovativo e sorprendente. Attraverso performance uniche, arte e luoghi storici si incontrano, creando un dialogo tra passato e presente. Questa decima edizione, parte dell’Estate Fiorentina, invita i visitatori a vivere esperienze irripetibili, in spazi spesso insoliti e affascinanti. Preparatevi a scoprire Firenze da una prospettiva totalmente nuova: perché ogni evento è un’opportunità esclusiva di dialogare con la città.

Luoghi e arte, in dialogo tra loro, attraverso i corpi, gli schermi, gli oggetti che fanno da medium per vivere la città in modo diverso. È Secret Florence, la rassegna che da domani e fino al 5 luglio porta l’ arte contemporanea in spazi atipici di Firenze. Una decima edizione, questa, che è parte dell’ Estate Fiorentina, con performance create per specifici luoghi. E sono eventi pensati per essere portati in scena una sola volta e ad ingresso gratuito. Si parte domani, al Cinema Teatro La Compagnia con ‘Architecton’ (ore 21), il film di Victor Kossakovsky che racconta il rapporto tra architettura, civiltà e distruzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it