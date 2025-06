sebastien ogier rischia ma fa suo il rally di sardegna elfyn evans sempre in vetta alla generale

Il Rally di Sardegna 2025 si è concluso con un trionfo mozzafiato di Sebastien Ogier, che nonostante qualche rischio ha conquistato il suo terzo trionfo stagionale, portando a casa la vittoria numero 64 in carriera. Elfyn Evans si conferma sempre in vetta alla classifica generale, mentre Ogier dimostra ancora una volta perché è uno dei grandi del WRC. La gara, ricca di emozioni e sfide, si chiude così, lasciando gli appassionati...

Sebastien Ogier si è aggiudicato il Rally di Sardegna, sesto appuntamento del Mondiale WRC 2025. Sullo sterrato di Alghero abbiamo vissuto una domenica intensa con il 42enne nativo di Gap che ha saputo gestire nel migliore dei modi il suo vantaggio centrando il terzo successo in quatto apparizioni in questa annata. 64° rally vinto in carriera. Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) ha preceduto Ott Tanak (Hyundai i20) per 7.9 secondi, mentre chiude terzo Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) a 50.5. Quarto il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 5:05, quinto il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 7:29, mentre è sesto il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 10:29, quindi settimo Thierry Neuville (Hyundai i20) a 22:51. 🔗 Leggi su Oasport.it