Se un padre perde il suo rampollo e trova per amico un giovane banker, la vita si trasforma in un intreccio di emozioni e misteri. Un vecchio giradischi, un 45 giri raro e la voce di Mina che intona "Che male fa" aprono uno squarcio sul romanzo di Francesco Casolo, "Il truffatore". Ma cosa nasconde davvero quella casa di Gemma, e quali segreti si celano dietro il volto di Fabio Montari? Scopriamolo insieme.

C'è un vecchio giradischi, liberato dalla polvere, e un 45 giri quasi introvabile. La voce che esce dalle casse è di Mina. La canzone è Che male fa. E quando lei canta "E non capire più tra falso e vero che spazio c'è" si srotola definitivamente (e si dipana) il romanzo di Francesco Casolo Il truffatore. La casa è di Gemma, vedova Cantuzzi, di fronte a lei c'è Fabio Montari. Che cosa li ha portati lì? Il signor Cantuzzi, anche se tutti per una forma di riverenza lo chiamano dottore, è morto da poco. Un ottantenne calvinista nel considerare il lavoro come affermazione personale più che ascesa sociale.

