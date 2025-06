Se ti è piaciuto shameless ecco il serie di 6 stagioni da non perdere su netflix

Se il mondo di Shameless ti ha conquistato, preparati a scoprire una nuova serie che saprà catturarti con le sue dinamiche familiari intense e personaggi complessi. Dopo l’epilogo della saga dei Gallagher, Netflix propone una serie in sei stagioni che non potrai perdere. Un mix di emozioni, drammi e umorismo nero che ti farà rimanere incollato allo schermo. Ecco perché questa serie è il nuovo appuntamento imperdibile per gli amanti di storie autentiche e senza filtri.

In seguito alla conclusione di Shameless nel 2021, dopo un'epica carriera di 11 stagioni, gli appassionati del genere si trovano alla ricerca di una serie che possa offrire le stesse dinamiche familiari caotiche, personaggi moralmente ambigui e narrazioni senza filtri. La famiglia Gallagher ha lasciato un vuoto difficile da colmare, e molte produzioni hanno tentato di riempire questa lacuna, ma poche riescono a bilanciare profondità emotiva e caos dark come faceva Shameless. Tra le serie che sono riuscite a catturare l'essenza di quella miscela esplosiva troviamo Animal Kingdom, disponibile su Netflix con una produzione di cinque stagioni.

