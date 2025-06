Scuole inagibili due saranno demolite e ricostruite ma i soldi non ci sono

Dopo un anno scolastico segnato da sfide e trasferimenti forzati, l’incertezza si fa strada: due scuole inagibili saranno demolite e ricostruite, ma i fondi latitano. La decisione della giunta comunale di intervenire su Pythagoras di Ravagnese e altre strutture rappresenta una speranza concreta, pur tra mille difficoltà. Ora, il futuro delle giovani menti di Reggio dipende da scelte coraggiose e investimenti indispensabili per garantire un’istruzione sicura e di qualità.

Mentre si chiude un anno scolastico di grandi difficoltà per le scolaresche di Reggio trasferite dai plessi inagibili, arriva un responso - atteso e insieme temuto - sul destino di due istituti. La giunta comunale ha deliberato l'intervento previsto per le scuole medie Pythagoras di Ravagnese e.

