Scuole a Cupra lavori in corso | si ripartirà nelle sedi provvisorie

A Cupra Marittima, l’estate porta con sé un messaggio di speranza e rinnovamento: mentre i lavori per il nuovo edificio scolastico continuano, le attività riprenderanno nelle sedi temporanee. Il sindaco Alessio Piersimoni augura buona fortuna agli studenti in vista degli esami e rassicura sulla ripresa delle lezioni a settembre, garantendo un percorso di crescita anche durante i lavori di costruzione. La scuola, infatti, si prepara a un futuro ancora più solido e innovativo.

Chiuso l'anno scolastico anche a Cupra Marittima, dove il sindaco Alessio Piersimoni, nel fare i migliori auguri a chi deve sostenere gli esami ricorda che a settembre, visti i lavori di costruzione del nuovo edificio, le lezioni dell'Istituto comprensivo riprenderanno presso le sedi dislocate: la scuola materna in via statale Adriatica nord (accanto al Ristorante Anita) a Cupra Marittima; la scuola primaria a tempo normale nell'edificio sito in via del Lavoro a Cupra Marittima; la primaria a tempo pieno, presso la struttura ex 'forever young' a Villa Santi di Massignano; la secondaria di primo grado, all'interno dell'edificio scolastico del comune di Massignano.

