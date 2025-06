Scuola satellite cinque seggi in via Lurani

A Bresso, la partecipazione democratica si rinnova anche quest'anno: le sezioni elettorali 10, 11, 12, 13 e 14, già note per le scorse consultazioni, si trovano nel plesso di via Lurani anziché in via Bologna. Un cambio di sede che semplifica il voto per i cittadini, garantendo un processo più fluido ed efficiente. Ma attenzione: questa modifica temporanea è essenziale per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e la massima partecipazione della comunità.

Cinque seggi elettorali ancora in via Lurani 10, nella " Scuola Satellite ", che ha ospitato anche per quest’anno scolastico l’elementare " Papa Giovanni XXIII ". Come per le Europee 2024, anche per i referendum 2025 i bressesi votanti nelle sezioni 10, 11, 12, 13 e 14, oggi e domani, non dovranno recarsi nel plesso scolastico di via Bologna 38 ma appunto in quello comunale di via Lurani, dove sono state allestite le rispettive urne di voto. Ma sarà, comunque, l’ultima volta per questi residenti che abitano nella zona cittadina compresa tra il centro storico e il quartiere di sud-ovest, in quanto nelle prossime settimane estive proprio le aule della elementare "Papa Giovanni XXIII" faranno ritorno nella sede di via Bologna, trovando un edificio completamente ristrutturato e rinnovato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuola satellite cinque seggi in via Lurani

