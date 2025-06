Scuola digitale conoscenza liquida e un sapere senza memoria Lettera

L'era della scuola digitale sta rivoluzionando il nostro modo di apprendere, offrendo strumenti innovativi come tablet e smartphone che sostituiscono i tradizionali libri di testo. Tuttavia, questa trasformazione solleva importanti questioni: la conoscenza diventa sempre più liquida, effimera, e priva di memoria duratura. Insomma, una vera e propria rivoluzione che potrebbe cambiare profondamente il nostro rapporto con il sapere e l’educazione.

La scuola di oggi produce conoscenze ad uso e consumo di brevissima durata destinate a rimanere nella memoria per i tempo necessario che serve. Insomma una conoscenza simile ad un computer resettato. Quando non servono le cancello! Non esisteranno piĂą nella scuola del futuro libri di testo cartacei, ma solo tablet, ipad, smartphone pc interattivi . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

