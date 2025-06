Scritte antisemite e una svastica sul tempio Beth Shmuel a Roma | indaga la Digos

Un atto odioso scuote Roma: scritte antisemite e una svastica sono apparse sul tempio Beth Shmuel di via Garfagnana, suscitando sdegno e preoccupazione. La Polizia, tramite la DIGOS, ha avviato le indagini per identificare i responsabili di questo gesto ignobile che infanga i valori di tolleranza e rispetto. La comunità resta in allerta, condannando fermamente ogni forma di odio.

Scritte antisemite e una svastica sul portone di ingresso del tempio Beth Shmuel di via Garfagnana, nella zona di piazza Bologna. ''Sieg Heil'' e ''Juden Raus'' sono le due frasi scoperte questa mattina, domenica 8 giugno. Indagini in corso Le scritte antisemite, fatte con un pennarello nero. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Scritte antisemite e una svastica sul tempio Beth Shmuel a Roma: indaga la Digos

In questa notizia si parla di: Scritte Antisemite Svastica Tempio

