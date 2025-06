screening boom di adesioni a cupra

Un vero e proprio boom di adesioni ha investito Cupra Marittima, con un entusiasmo che ha superato ogni aspettativa. Le donne della città si sono mobilitate con grande slancio per lo screening senologico e ginecologico, organizzato dall'associazione ‘I Girasoli’ presso il Distretto sanitario. Un successo che testimonia l'importanza della prevenzione e della sensibilità femminile, dando il via a una campagna di salute ormai imprescindibile.

Una risposta che è andata ben oltre ogni aspettativa quella delle donne di Cupra Marittima che nella giornata di ieri si sono sottoposte allo screening per la prevenzione senologica e ginecologica presso il Distretto sanitario, per iniziativa dell’associazione ‘I Girasoli’. "Una risposta altissima – afferma la responsabile dell’Associazione, Benedetta Cerasani – Dalle ore 9 alle 14 abbiamo visitato 50 donne e ne avevamo una quarantina in lista d’attesa. Due i medici che hanno operato, il dottor Alessandro De Luca per la senologia e il dottor Matteo Moretti per la ginecologia. Abbiamo rilevato alcuni casi positivi a livello senologico, ma tutti benigni che, a ogni modo comunicheremo alle autorità sanitarie per continuare il monitoraggio delle pazienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it