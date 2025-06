Scossone nella Nazionale Italiana di calcio | esonerato il ct Luciano Spalletti

Scossone nella Nazionale italiana di calcio: Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida decisiva contro la Moldavia e in corsa per il Mondiale 2026, è stato licenziato. L’annuncio ha sorpreso tutti, lasciando il paese e i tifosi senza parole. La scelta sorprendente apre un nuovo capitolo per il nostro azzurro, facendo riflettere su una stagione intensa e ricca di sfide. La domanda ora è: chi prenderà il suo posto?

Scossone azzurro. Alla vigilia della già delicatissima sfida contro la Moldavia verso il Mondiale 2026, Luciano Spalletti è stato esonerato dall’incarico di commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio. L’annuncio è stato dato dallo stesso allenatore toscano, che era entrato in carica nel settembre 2023 succedendo a un altro dimissionario come Roberto Mancini, che aveva scelto di proseguire la sua carriera in Arabia Saudita. “Ho parlato con il presidente della Figc Gravina, mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico di Ct della nazionale. Io non avevo nessuna intenzione di mollare, avrei preferito rimanere al mio posto e fare il mio lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Scossone nella Nazionale Italiana di calcio: esonerato il ct Luciano Spalletti

In questa notizia si parla di: Scossone Nazionale Italiana Calcio

Italia, finisce l'era Spalletti: "Gravina mi ha comunicato l'esonero" - Il tecnico con una conferenza ha reso nota la fine della propria avventura. Lascerà dopo il match contro la Moldavia ... Da msn.com

Le peggiori sconfitte della storia della Nazionale di Calcio - Perdiamo 2-1 e veniamo eliminati 1966: Corea del Nord-Italia 1-0 La disfatta per antonomasia del nostro calcio. La Nazionale si presenta ai mondiali d’Inghilterra guidati dal ct, Edmondo Fabbri. Secondo panorama.it

Nazionale italiana in crisi, Gravina: «Non mollo in un momento così delicato» - «Lasciare io? Sono convinto e lo sono quasi il 99% degli addetti ai lavori, dei delegati che mi ha dato fiducia solo qualche mese fa: quindi non capisco, non vedo diciamo possibilità di mollare in un ... Lo riporta unionesarda.it