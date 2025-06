scoppia il gran caldo al sud incendi in calabria e sicilia

Il caldo torrido che sta attraversando il Sud Italia sta scatenando una serie di incendi devastanti in Sicilia e Calabria, mettendo a dura prova le forze dell’ordine e i soccorritori. Partinico, San Giuseppe Jato e Monreale sono solo alcuni dei territori colpiti, mentre le fiamme minacciano ambienti preziosi e comunità. La lotta contro queste fiamme diventa sempre più urgente: scopriamo insieme come si sta affrontando questa emergenza senza precedenti.

AGI - La domenica di gran caldo nel Sud Italia ha favorito una serie di incendi che sono divampati in Sicilia, e in Calabria. Nell'isola in particolare ci sono stati diversi roghi nel Palermitano: Vigili del fuoco e forestale sono intervenuti nella zona di Partinico, in contrada Bosco Falconeria e San Carlo, a San Giuseppe Jato in contrada Perciata e a Monreale nella zona dell' Acqua park. A Bagheria la Polizia Municipale è intervenuta su due distinti fronti di incendio, uno dei quali grazie alla preziosa segnalazione di un cittadino pervenuta al numero della Protezione Civile che ha permesso di portare in salvo un cagnolino da un rudere al cui interno stavano bruciando delle suppellettili di plastica. 🔗 Leggi su Agi.it