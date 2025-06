Scoperto per caso in Centrale era ricercato da 5 anni per droga

Una scoperta che ha sconvolto le indagini: inaspettatamente, un uomo ricercato da 5 anni per droga è stato rintracciato dai poliziotti a Milano, grazie a un semplice controllo in Stazione Centrale. L’insospettabile incontro di venerdì pomeriggio ha portato alla luce un passato nascosto e rischioso, dimostrando come la casualità possa cambiare le sorti delle indagini. Ma cosa è successo realmente?

Era ricercato da 5 anni ed è stato scoperto per caso dai poliziotti in Stazione Centrale, a Milano. È successo venerdì pomeriggio. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo della zona, mentre erano nell'area dei binari si sono imbattuti in due uomini, uno dei quali ha destato alcuni.

