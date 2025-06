Scooter scivola su una macchia d’olio 44enne cade a terra e muore a Pozzuoli

Un tragico incidente a Pozzuoli scuote la comunità: un uomo di 44 anni ha perso la vita dopo aver scivolato su una macchia d’olio mentre era in scooter. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio odierno, solleva preoccupazioni sulla sicurezza stradale e l’attenzione ai pericoli nascosti sulle nostre strade. Le autorità sono al lavoro per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli e le misure di prevenzione.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio odierno. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi era Fiandra Romeo, morto in un incidente in scooter a Pozzuoli - «Ciao Ciccio». Lo chiamavano così Fiandra Romeo, 44 anni, morto in un incidente stradale a Pozzuoli dopo essere scivolato su una macchia d'olio.