Scontro tra un’auto e una bici un ferito grave

Un drammatico incidente a Chiastre di Ravarano, Cassio, ha coinvolto un'auto e una bicicletta, lasciando un ferito grave. Poco prima delle 12:30, per cause ancora da chiarire, i due mezzi si sono scontrati, con il ciclista che ha subito le conseguenze più pesanti. Trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore con l'elicottero, l'uomo si trova ora sotto stretta osservazione. La comunità resta in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle cause dell'incidente.

© Parmatoday.it - Scontro tra un'auto e una bici, un ferito grave

