Un acceso scontro a Piazzapulita tra Corrado Formigli e David Parenzo ha acceso il dibattito sulla crisi a Gaza, tra accuse di falsità e posizioni contrastanti. Parenzo, ospite per promuovere il suo nuovo libro, si confronta con Formigli, ma la discussione si infiamma quando Parenzo sostiene che senza Hamas Israele non dovrebbe entrare. Un episodio che mette in luce le profonde divergenze sull’interpretazione di una delle crisi più complesse del nostro tempo.

Scontro incandescente a Piazzapulita (La7) tra Corrado Formigli e David Parenzo, ospite della trasmissione per promuovere il suo nuovo libro, “Lo scandalo Israele”. In studio anche l’editorialista di Repubblica Annalisa Cuzzocrea e il presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale. Ma il dibattito deraglia presto. Parenzo definisce gli eccidi israeliani a Gaza “una sporca guerra contro Hamas”, afferma che Israele è una democrazia con una struttura forte e sana, definisce quella di Netanyhau “un’azione necessaria dopo il 7 ottobre”, sostiene che nella Striscia non ci sia una pulizia etnica e accusa il segretario generale dell’Onu, António Guterres, di essere “un anti-israeliano e un antisemita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra Formigli e Parenzo. “Non sei mai stato a Gaza, smettila di dire falsità”. “Senza Hamas non entri”

