Scontro tra due moto | il 18enne Augusto muore in ospedale dopo 6 giorni di agonia La famiglia donerà gli organi Lo scontro a Palombara Sabina

Una tragedia scuote Palombara Sabina: Augusto Pennacchi, 18 anni, perde la vita in un incidente tra due moto. Dopo sei giorni di agonia in ospedale, la famiglia decide di donare i suoi organi per salvare altre vite. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di guidare con prudenza. Rimanete con noi per approfondire questa vicenda e gli aspetti che coinvolgono sicurezza stradale e solidarietà.

Un giovane di appena 18 anni, Augusto Pennacchi, ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale che si è verificato a Palombara Sabina, sulla strada di proseguimento della via Maremmana. Il tragico scontro e i soccorsi. Il ragazzo stava percorrendo viale Tivoli a bordo della sua Yamaha TT quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con uno scooter Honda Sh condotto da un 27enne romano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i medici del 118 e i carabinieri della compagnia di Monterotondo. Pennacchi, ferito gravemente, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, mentre il conducente dello scooter è stato ricoverato al San Camillo in codice rosso.

