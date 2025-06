Scontro tra due auto nel Pavese 25enne incinta di otto mesi finisce all’ospedale con un trauma cranico

Un incidente sconvolgente a Mortara, nel Pavese, mette in allerta tutta la comunità. Una giovane donna incinta di otto mesi si trova ora sotto i riflettori, dopo essere rimasta coinvolta in un grave scontro tra due auto. Trasferita d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico, la sua condizione suscita grande preoccupazione. Scopriamone i dettagli e gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Ieri pomeriggio a Mortara (Pavia) una 25enne incinta all'ottavo mese di gravidanza è stata coinvolta in uno scontro tra due auto. La donna è stata portata all'ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

