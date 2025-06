Scontro tra auto e moto ad Altamura muore 17enne | tornava da una festa ferita un’amica nell’impatto

Una tragedia scuote Altamura: un incidente stradale ha portato via la vita di un ragazzo di 17 anni, mentre tornava da una festa in moto. Nell’impatto, anche una ragazza di 16 anni è rimasta ferita, lasciando famiglia e comunità sotto shock. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità , che stanno lavorando per fare luce su questa dolorosa perdita. Continua a leggere.

Nella notte un ragazzo di 17 anni è morto ad Altamura, in provincia di Bari, in un incidente stradale. Il ragazzo era alla guida di una moto e stava rientrando da una festa, quando si è scontrato con un'auto. In sella c'era anche una ragazza di 16 anni, rimasta ferita nell'impatto. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Auto Moto Altamura Festa

Incidente a Genova, auto travolge moto e fugge: arrestato 46enne ubriaco - Un grave incidente si è verificato a Genova lunedì sera, quando un'auto ha travolto una moto all'incrocio tra corso Monte Grappa e via Monte Cengio.

Morto un 17enne in moto ad Altamura dopo lo scontro con un’auto: ferita la ragazza che era con lui - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Secondo msn.com

Scontro fra moto e auto, morto un ragazzo altamurano di 17 anni - Altamura si è svegliata con una tremenda notizia. Nella notte un ragazzo altamurano di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Lago Passarello, nei pressi dell'Inps. Era alla ... Segnala altamuralife.it

Incidente nella notte: moto contro auto, morto un 18enne - Altamura piange l’ennesima giovane vittima di un incidente stradale. La città si stringe intorno alla famiglia Disabato per la perdita del giovane Flavio, di appena 18 anni, ... Da msn.com