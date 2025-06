Scontro Musk-Trump Spannaus | Possono farsi molto male

Lo scontro tra Elon Musk e Donald Trump si preannuncia come uno scontro di civiltà, capace di scuotere le fondamenta della politica e dell’innovazione globale. Due personalità carismatiche, con visioni inconciliabili, si trovano ai poli opposti di un duello che potrebbe avere ripercussioni profonde sul futuro degli Stati Uniti e del mondo. Ma quali sono le vere ragioni di questa frattura irreparabile? Scopriamolo insieme.

Washington, 8 giugno 2025 – Uno scontro fra due personalità troppo forti per poter convivere. Dei modi diversi di vedere l'amministrazione che hanno portato a uno strappo impossibile da ricomporre al di là delle apparenze. Andrew Spannaus, giornalista e analista di politica americano, autore del libro 'Rivincita: l'enigma americano spiegato agli europei' (Solferino), ha spiegato perché Donald Trump ed Elon Musk erano destinati a non andare d'accordo e come i piani politici di Musk siano troppo ambiziosi. E poco conta, ora che il signor Tesla stia tentando una retromarcia, cancellando fra l'altro da X il post più pesante nei confronti di Trump, fra i tanti diffusi nei giorni scorsi, quello in cui lo accusava – senza prove – di essere nei documenti del caso Epstein, il finanziare pedofilo.