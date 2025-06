Scontro frontale tra due auto sulla statale | tre morti

Un tragico frontale sulla statale 656 di Chieti ha sconvolto l'Abruzzo: tre vite spezzate in un incidente devastante che ricorda quanto la prudenza alla guida sia fondamentale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma l’impatto tra le due auto è stato così violento da risultare fatale per i passeggeri coinvolti. La comunità si stringe nel dolore e chiede risposte su questa tragedia che ha lasciato un segno profondo nella zona.

Un incidente stradale gravissimo ha scosso Chieti. Oggi, domenica 8 giugno, tre persone sono morte in sulla strada statale 656 nel territorio della città abruzzese. Si tratta, secondo quanto ricostruito, di uno scontro frontale fra due auto. La zona interessata è quella dello scorrimento. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Scontro frontale tra due auto sulla statale: tre morti

In questa notizia si parla di: Scontro Frontale Auto Statale

Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario - Un tragico incidente stradale ha segnato la serata del 12 maggio 2025 a Boffalora Sopra Ticino, dove Fabio Di Fulco, 55 anni e vigile del fuoco volontario, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto.

Auto si schianta contro il guardrail sulla statale 107 a Rende: sul posto 118 e polizia https://quicosenza.it/news/area-urbana/auto-si-schianta-contro-il-guardrail-sulla-statale-107-a-rende-sul-posto-118-e-polizia… via @quicosenza Partecipa alla discussione

Scontro frontale sulla strada statale, due persone ferite https://ift.tt/X9RIW0N https://ift.tt/r8b09W4 Partecipa alla discussione

Scontro frontale tra due auto sulla statale: tre morti - Un incidente stradale gravissimo ha scosso Chieti. Oggi, domenica 8 giugno, tre persone sono morte in sulla strada statale 656 nel territorio della città abruzzese. Si tratta, secondo quanto ricostrui ... Si legge su today.it

Chieti, scontro frontale tra due auto. Tre morti - CHIETI. Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla SS 656 nel territorio di Chieti. Si tratta, secondo quanto riporta l’Ansa, di uno scontro frontale fra due auto. Secondo informazione.it

Chieti, scontro frontale tra due auto: tre morti e un ferito grave - L'INCIDENTE CHIETI Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla SS 656 nel territorio di Chieti, nei pressi dello stadio "Angelini". Scrive msn.com