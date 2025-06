Scontro frontale fra due auto a Chieti tre morti

Un tragico incidente scuote Chieti: tre vite spezzate e una quarta persona in gravi condizioni dopo uno scontro frontale sulla SS 656. La comunità è sotto shock e le autorità stanno indagando per fare chiarezza su questa drammatica tragedia. In momenti così difficili, la solidarietà e il rispetto per le vittime devono essere al centro dell’attenzione.

Tragico scontro frontale tra due auto a Chieti. Tre persone hanno perso la vita nell'incidente avvenuto nel pomeriggio sulla SS 656. Una quarta persona è ricoverata in ospedale. Sul posto si trovano la Polizia locale di Chieti, vigili del fuoco e 118. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Scontro frontale fra due auto a Chieti, tre morti

