Scontro auto-moto nella notte | giovane donna ferita grave

Nella quiete della notte, un violento scontro tra auto e moto a Lazise ha lasciato una giovane donna in gravi condizioni. L’incidente, avvenuto intorno all’1.20 in via Fossalta, ha scuotuto la comunità locale. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause di questa drammatica tragedia, mentre i soccorritori lottano per salvare una vita. La vicenda mette in evidenza l’importanza di una guida responsabile e della massima attenzione sulle strade.

Un grave incidente stradale è stato segnalato durante la notte tra sabato 7 e domenica 8 giugno, intorno all'1.20 circa, in via Fossalta, a Lazise. In base a quanto si apprende, a scontrarsi sono state un'automobile e una moto. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Scontro auto-moto nella notte: giovane donna ferita grave

