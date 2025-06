Scontro auto-bus tra corso Torino e via Tolemaide sei feriti

Le due persone nel veicolo e quattro passeggeri dell’autobus sono stati dirottati al Galliera e al San Martino in codice giallo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Scontro auto-bus tra corso Torino e via Tolemaide, sei feriti

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

Incidente stradale a Torino: traffico bloccato all'incrocio tra corso Lecce e via Pilo https://ift.tt/ZyGqLtf https://ift.tt/9KMFRYp Partecipa alla discussione

Scontro tra auto e autobus a Genova, cinque feriti trasportati in ospedale - L’incidente è avvenuto all’incrocio tra corso Torino e via Tolemaide, coinvolti due coniugi e tre passeggeri del mezzo pubblico ... Secondo telenord.it

Incidente auto-bus all’incrocio tra via Tolemaide e corso Torino, cinque feriti nello schianto - Tutti in codice giallo tra San Martino e Galliera. La macchina avrebbe occupato l'incrocio per far passare un'ambulanza ... Da msn.com

Tremendo scontro tra auto e moto a Caselette: morto sul colpo il centauro - Una Ktm che viaggiava in direzione di Avigliana, si è scontrata con un'auto Peugeot 2008: l'impatto è stato purtroppo fatale per il centauro, morto sul colpo. Sono stati inutili i soccorsi dei ... Come scrive torinoggi.it