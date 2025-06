Scontri a Los Angeles per i blitz anti-migranti | Trump schiera la Guardia nazionale E valuta l’invio dei Marines

Gli scontri a Los Angeles per i blitz anti-migranti scatenano una crisi senza precedenti, con Donald Trump che risponde schierando la Guardia Nazionale e valutando l’invio dei Marines. La tensione tra manifestanti, forze dell’ordine e autorità federali si intensifica, segnando un capitolo cruciale nella politica migratoria americana. La città si trova al centro di un’escalation che potrebbe avere ripercussioni su scala nazionale, lasciando il Paese a un bivio tra sicurezza e diritti umani.

Due giorni di disordini a Los Angeles per i blitz anti-migranti stanno provocando un’escalation repressiva da parte della Casa Bianca. Donald Trump ha deciso di schierare 2.000 soldati della Guardia Nazionale nella città californiana per gestire gli scontri e il segretario alla Difesa, Peter Hegseth, ha ventilato l’ipotesi di inviare i Marines di stanza a Camp Pendleton. Il corpo a corpo tra dimostranti, polizia e agenti federali dell’Immigration and Customs Enforcement è esploso nel quartiere di Paramount, a maggioranza latina, durante i blitz dell’Ice. Sabato almeno 44 persone state arrestate nei raid dell’anti-immigrazione ed è quindi scoppiata la protesta durante la quale sono state usati gas lacrimogeni e granate stordenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontri a Los Angeles per i blitz anti-migranti: Trump schiera la Guardia nazionale. E valuta l’invio dei Marines

