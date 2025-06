Scomparso a Modugno | il 24enne trovato senza vita in un casolare

La drammatica scoperta ha sconvolto la comunità di Modugno, lasciando un vuoto incolmabile. Il 24enne, scomparso da oltre un mese, ora giace in un silenzio tragico, sollevando ancora più domande sulla sua scomparsa e sulle circostanze che hanno portato a questa fine. Un triste promemoria dell'importanza di prestare attenzione e di supportare chi attraversa momenti difficili. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando che questa tragedia possa portare maggiore consapevolezza e solidarietà.

Tragico epilogo nelle ricerche del 24enne scomparso a Modugno. Il giovane, di cui non si avevano notizie dallo scorso 5 giugno, è stato trovato senza vita in un casolare abbandonato nelle campagne di Modugno. L'ipotesi è quella di un gesto volontario. Del ragazzo si erano perse le tracce la. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Scomparso a Modugno: il 24enne trovato senza vita in un casolare

