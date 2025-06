Scompare durante un bagno nel Lago di Garda la moglie lancia l' allarme | turista trovato morto sul fondale

Una giornata che sembrava destinata a relax e divertimento si è trasformata in una tragedia nel suggestivo scenario del Lago di Garda. La scomparsa improvvisa di una turista, seguita dal ritrovamento del corpo di un anziano turista tedesco, ha sconvolto locali e visitatori. Un dramma che ricorda quanto sia importante rispettare le norme di sicurezza e prestare attenzione alle insidie di acque apparentemente tranquille. La vicenda invita alla riflessione sulla sicurezza in ambienti naturali così belli, ma anche rischiosi.

Quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla giornata ormai quasi estiva, si è purtroppo trasformata in tragedia nelle acque del Lago di Garda, dove un turista tedesco di 87 anni è deceduto mentre stava nuotando ad alcuni metri di distanza dalla riva. Secondo quanto riportato in una nota della. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Scompare durante un bagno nel Lago di Garda, la moglie lancia l'allarme: turista trovato morto sul fondale

