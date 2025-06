scommessa iematech un academy aziendale

Benvenuti alla Iematech 4.0 Talent Academy, il cuore pulsante dell’innovazione e della crescita interna di Brivio. Questa iniziativa pionieristica non solo potenzia le competenze dei dipendenti, ma apre le porte agli studenti, creando un ponte tra formazione e mondo del lavoro. Un esempio di come investire nel capitale umano possa trasformare l’azienda e il settore. I “professori“...

Un’academy in azienda, per i dipendenti, ma anche per gli studenti. Alla Iematech di Brivio, azienda lecchese del gruppo Iema dell’automazione industriale, è stata fondata un’academy, la Iematech 4.0 talent academy, per valorizzare dipendenti e collaboratori, che sono il capitale umana, e rafforzare il know-how tecnico interno, oltre che per costruire un legame con il settore scolastico. Una formazione in casa insomma. I “professori“ dell’academy sono cinque figure chiave aziendali, tra cui la responsabile delle risorse umane e il direttore finanziario. Quattro invece le “materie“: Knowledge & technical skills, cioè potenziamento delle competenze tecniche; Learning & development, ovvero apprendimento e sviluppo; Brand identity & corporate values che sta per valorizzazione dell’identità del brand e dei valori aziendali; Smart selling skills, sviluppo di competenze di vendita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it