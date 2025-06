Sciopero nel magazzino Easy Coop | Operazione per tagliare i salari

Lo sciopero al magazzino EasyCoop di Castel Maggiore evidenzia ancora una volta le tensioni tra lavoratori e management, con accuse di operazioni che mirano a tagliare i salari e ridurre i diritti. La protesta, organizzata da Filcams Cgil e Filt Cgil, ha coinvolto l’intero turno e un presidio di supporto, segnando un momento di forte contestazione nel mondo Coop. Ma quale sarà il futuro di questa battaglia per la tutela dei diritti dei lavoratori?

Ancora sciopero, dopo il caso della dipendente licenziata, a Castel Maggiore nel mondo dei lavoratori Coop. Ieri i sindacati Filcams Cgil e Filt Cgil hanno indetto uno sciopero per l’intero turno di lavoro dei dipendenti di EasyCoop in servizio al magazzino di via Marabini. In contemporanea, da prima dell’alba e fino le 11, si è tenuto un presidio fuori dallo stesso magazzino. Così i sindacati: "In via Marabini vengono preparate le spese ordinate tramite l’App Easy Coop e poi consegnate a casa. Le attività di preparazione, distribuzione e consegna sono svolte in appalto da circa un centinaio di lavoratori, tra magazzinieri e autisti, alle dipendenze di Futura Logistica Srl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it