Schianto tra due auto all' alba sulla Treviso-mare quattro giovani feriti

Un violento scontro tra due auto si è verificato all’alba sulla Treviso Mare, lasciando quattro giovani feriti lievemente. L’incidente, avvenuto alle 5:12 di stamattina all’incrocio con via Montiron nel comune di Silea, ha coinvolto ragazzi di Preganziol, Roncade, Treviso e Zero Branco. La scena, ancora sotto shock, ricorda quanto sia importante rispettare le regole stradali per prevenire tragedie simili. Ecco cosa sappiamo finora...

E' stato di quattro ragazzi feriti lievi, un 22enne di Preganziol, un 23enne di Roncade, un 22enne di Treviso e un 26enne di Zero Branco, il bilancio dell'incidente avvenuto alle 5.12 di stamattina lungo la Treviso mare, nel territorio comunale di Silea, all'incrocio con via Montiron. A. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Schianto tra due auto all'alba sulla Treviso-mare, quattro giovani feriti

In questa notizia si parla di: Treviso Mare Quattro Feriti

