Schianto nella notte a Castiglione della Pescaia | due giovani feriti grave ragazza di 19 anni

Una notte drammatica a Castiglione della Pescaia: un incidente grave lungo la provinciale delle Collacchie ha coinvolto due giovani in moto. Un grave schianto, avvenuto tra le 1 e le 2 di notte, ha lasciato il bilancio di due feriti, tra cui una ragazza di appena 19 anni in condizioni gravissime. Mentre le forze dell'ordine indagano sulle cause, la comunità si stringe nel ricordo di questa tragica svolta.

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 8 giugno 2025 – Un i ncidente stradale molto grave è avvenuto nella notte a cavallo tra il 7 e l’8 giugno, intorno alle una, lungo la strada provinciale delle Collacchie, nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia. Due giovani, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 19, che viaggiavano in sella a una moto, per cause in corso di accertamento, sono caduti dal mezzo. Quattro incidenti. Due centauri in ospedale Le ferite più gravi le ha riportate la 19enne che è stata trasferita dai soccorritori del 118 in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto nella notte a Castiglione della Pescaia: due giovani feriti, grave ragazza di 19 anni

