Schianto mortale tra bici e tir Domani l’addio a Luca Alfieri

Domani si terrà l’addio a Luca Alfieri, l’imprenditore di 58 anni tragicamente scomparso in un incidente tra bici e tir sulla Cispadana. Un momento di dolore e ricordo per una vita spezzata troppo presto, che ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale e sull’importanza di preservare i valori umani. I familiari e la comunità si preparano a rendere omaggio a Luca, il cui ricordo resterà vivo nei cuori di tutti.

È stato concesso il nulla osta della magistratura per i funerali di Luca Alfieri (foto), l’imprenditore di 58 anni, vittima nei giorni scorsi di un incidente stradale sulla Cispadana, alla periferia di Gualtieri. L’autorità giudiziaria, dopo aver visionato la relazione della polizia stradale di Guastalla sull’incidente, non ha richiesto l’esecuzione dell’autopsia, concedendo l’autorizzazione per la restituzione della salma ai familiari. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono domani, lunedì, alle 10 nella basilica di Pieve di Guastalla. La camera ardente è aperta da stamattina all’obitorio dell’ospedale di Guastalla, dove oggi alle 18 viene recitato il rosario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto mortale tra bici e tir. Domani l’addio a Luca Alfieri

