Schianto in monopattino a Milano nella notte | uomo grave in ospedale

Un drammatico incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Milano, lasciando un uomo di 30 anni in condizioni critiche. Mentre percorreva via Giuseppe Giusti in monopattino, ha perso il controllo ed è caduto gravemente ferito. La scena, avvolta nel silenzio della notte, ha suscitato immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Un episodio che ricorda quanto sia importante la prudenza sulle strade urbane.

Incidente stradale, nella notte tra sabato 7 e domenica 8 giugno, a Milano, in zona Paolo Sarpi. Un uomo di 30 anni è grave in ospedale dopo essere caduto dal suo monopattino mentre stava percorrendo via Giuseppe Giusti. È successo poco dopo le due e un quarto di notte. Sul posto si sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Schianto in monopattino a Milano nella notte: uomo grave in ospedale

