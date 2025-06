schianto frontale tra auto due feriti gravi è allarme

Un violento scontro frontale tra due auto lungo la statale 73 tra Pieve al Toppo e Ripa dell’Olmo ha scosso la comunità. Due donne, entrambe in condizioni gravissime, sono state immediatamente soccorse e trasportate d’urgenza in ospedale. La tragedia evidenzia ancora una volta la pericolosità delle strade e la necessità di un’attenzione costante alla sicurezza. La 24enne, dopo il ricovero,…

di Luca Amodio Ennesima tragedia sfiorata sulle strade. Un frontale, auto contro auto. È successo ieri pomeriggio lungo la statale 73, tra Pieve al Toppo e Ripa dell’Olmo, nel territorio comunale di Civitella in Valdichiana. Due donne sono rimaste gravemente ferite: una 24enne e una 50enne. La donna di 50 anni è stata trasferita in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale di Careggi. La 24enne è stata trasportata all’ospedale, da dove sarà trasferita con Pegaso 1 in un centro hub specializzato. La prognosi per entrambe resta riservata. L’allarme è scattato alle 15, con l’attivazione da parte del 118 della Asl Tse. 🔗 Leggi su Lanazione.it