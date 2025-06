Schianto frontale muore sul colpo Perde la vita un cinquantaduenne

Un tragico incidente ha scosso la provincia di Bergamo, lasciando un bilancio drammatico e molte domande irrisolte. Ieri, sulla statale 498, due vetture si sono scontrate frontalmente in modo devastante, portando alla perdita di una vita e a conseguenze che segneranno per sempre le persone coinvolte. La violenza dello schianto e le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagini, mentre il dolore si diffonde tra le comunità interessate.

Tragico incidente ieri poco prima delle 17.30 sulla statale 498 che collega la frazione Gallignano con il comune bergamasco di Fontanella. Lungo il rettilineo si sono scontrate una Fiat 500 condotta da una persona di 52 anni residente a Borgo San Giacomo (Brescia) che stava andando verso Fontanella e una Mercedes Classe A su cui viaggiava un 29enne che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto tra le due auto, causato dall’invasione della corsia opposta di una delle due, è stato tremendo. Dopo lo scontro la 500 è uscita di strada, infilandosi in un fosso e andando a sbattere violentemente contro la sponda dello stesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto frontale, muore sul colpo. Perde la vita un cinquantaduenne

