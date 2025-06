Schianto fra due automobili Anziano ferito gravemente In ospedale con l’elisoccorso

Un drammatico incidente sulla SS 75 Centrale Umbra ha coinvolto due automobili, lasciando un anziano di 92 anni gravemente ferito e in condizioni critiche. Trasportato d’urgenza con l’elisoccorso Nibbio al Santa Maria della Misericordia di Perugia, l’uomo lotta tra la vita e la morte. Il traffico ha subito pesanti disagi, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per garantire la migliore assistenza possibile. La comunità rimane in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.

Un uomo di 92 anni è rimasto ferito in uno scontro fra due auto verificatosi ieri mattina lungo la SS 75 Centrale Umbra fra Santa Maria degli Angeli e Rivotorto: vista la situazione clinica dell’anziano, è stato allertato l’elisoccorso Nibbio che lo ha condotto al Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso; il conducente della seconda macchina è stato portato in ambulanza all’ospedale di Assisi per accertamenti. Il traffico ha subìto forti rallentamenti per consentire i soccorsi, gli accertamenti di rito e per la ripulitura della carreggiata. L’incidente si è verificato intorno alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto fra due automobili. Anziano ferito gravemente. In ospedale con l’elisoccorso

Anziano Ferito Ospedale Elisoccorso

