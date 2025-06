Schianto auto-bus | cinque feriti

Un violento schianto tra un’auto e un autobus si è verificato domenica 8 giugno 2025 alle 18:30 all’incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide, provocando cinque feriti. Le prime ricostruzioni indicano un impatto improvviso, attutito dai soccorsi tempestivi del 118 con automedica Golf 1 e altre ambulanze. La scena ora è sotto controllo, ma le conseguenze dell’incidente richiederanno ulteriori approfondimenti.

Incidente stradale intorno alle ore 18:30 di domenica 8 giugno 2025 all'incrocio tra corso Torino e via Tolemaide, secondo le prime informazioni raccolte un'automobile è andata a sbattere contro un autobus e ci sono dei feriti. I soccorsi Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Schianto auto-bus: cinque feriti

In questa notizia si parla di: Feriti Schianto Auto Cinque

Schianto sull'Arceviese, feriti ed auto distrutte. Atterra l'eliambulanza: strada chiusa - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla Sp 360 Arceviese, nei pressi di Ostra Vetere.

Incidente auto-bus all’incrocio tra via Tolemaide e corso Torino, cinque feriti nello schianto - Tutti in codice giallo tra San Martino e Galliera. La macchina avrebbe occupato l'incrocio per far passare un'ambulanza ... genova24.it scrive

Cinque giovani si schiantano con l’auto contro un’abitazione ad Alba, un 22enne muore sul colpo - Cinque ragazzi su un’auto escono di strada in corso Unità d’Italia, muore un 22enne, quattro amici feriti. Sale a 10 il numero delle vittime stradali nella Granda ... Segnala quotidianopiemontese.it

Incidente sull'autostrada A1: 5 feriti, grave un ventenne trasportato a Careggi - Firenze, 8 giugno 2025 – Paura in autostrada A1, nelle prime ore della mattinata di oggi, 8 giugno. In un i ncidente stradale avvenuto all’altezza di Barberino del Mugello, in direzione sud, sono ... Come scrive msn.com