Scazzottata alla Casa Bianca tra Musk e il segretario al Tesoro Bessent | la clamorosa rivelazione che trapela dagli Usa

Uno scontro inatteso scuote i vertici di Washington: una rissa tra Elon Musk e il Segretario al Tesoro Scott Bessent, avvenuta alla Casa Bianca, porta alla luce tensioni crescenti tra il presidente Trump e il miliardario innovatore. Un episodio che potrebbe cambiare gli equilibri politici e strategici negli Stati Uniti, sollevando interrogativi sul futuro delle leadership e delle alleanze. Ma cosa si cela dietro questa clamorosa rivelazione?

Alla rottura tra il presidente Usa, Donald Trump, ed Elon Musk contribuì una scazzottata tra il miliardario sudafricano e il segretario al Tesoro, Scott Bessent, avvenuta nelle scorse settimane alla Casa Bianca. Lo scrive il Washington Post, che cita come font l’ex stratega di Trump, Steve Bannon, tra i critici piĂą feroci di Musk. Secondo il quotidiano Usa, dopo un litigio nello Studio Ovale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “Scazzottata alla Casa Bianca tra Musk e il segretario al Tesoro Bessent”: la clamorosa rivelazione che trapela dagli Usa

