Scavi di Pompei installati sensori Ingv contro il rischio crolli per i terremoti dopo la scossa ai Campi Flegrei

In un'epoca in cui la sicurezza del patrimonio culturale e della popolazione diventa prioritaria, gli scavi di Pompei si rafforzano con sensori all'avanguardia dell'Ingv, pronti a monitorare il rischio crolli in tempo reale. Dopo la scossa ai Campi Flegrei, tale tecnologia si rivela cruciale per prevenire tragedie e proteggere i tesori archeologici. Ma quanto è realmente sicuro il sito? Scopriamolo insieme.

Giovedì il crollo agli Scavi di Pompei in concomitanza con le scosse ai Campi Flegrei. L'Ingv: "Valori da scuotimento per il sisma trascurabili giĂ a 3 km dall'epicentro della Solfatara". 🔗 Leggi su Fanpage.it

