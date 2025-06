Scandalo Milan Allegri lo manda via gratis

Il Milan sta attraversando un momento di grande rivoluzione, con Allegri che viene lasciato andare senza costi e una strategia di ricostruzione in atto. Dopo anni di successi e trionfi, i rossoneri si trovano a dover riscrivere il proprio futuro, affrontando sfide inedite e aspettative alte. La domanda ora è: riuscirà questa nuova fase a riportare il club ai vertici del calcio nazionale e internazionale?

Il Milan sta cercando di ricostruire la propria rosa, dopo tante difficoltĂ : anche se l’ultima mossa di mercato farĂ discutere. Il Milan vuole rinascere dalle ceneri del suo recente passato, per niente in linea con quello che il club rossonero ha praticamente sempre rappresentato per il calcio italiano e internazionale. Dopo lo scudetto conquistato con Stefano Pioli allenatore, i rossoneri sono arrivati a fare sempre piĂą fatica tanto in campionato quanto in orbita europea, fino a scalare all’8° posizione nella stagione 202425 in Serie A e addirittura non accedere neanche agli ottavi di finale di Champions League. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Scandalo Milan, Allegri lo manda via gratis

