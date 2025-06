Scandalo in Bulgaria | camere di tortura per gli anziani

Uno scandalo che scuote le coscienze: in Bulgaria, la polizia ha scoperto un orrore indicibile nelle case abusive, dove 75 anziani erano legati, sedati e brutalmente picchiati. Un orrore che mette in discussione i valori di una società. La scoperta ha portato a cinque arresti e ha acceso i riflettori su un sistema che ha tradito le sue fragili vittime. È il momento di agire e chiedere giustizia.

Bulgaria: la polizia scopre un orrore indicibile in due case abusive. 75 anziani legati, sedati e picchiati. Il Ministro: “Camere di tortura”. 5 arresti. Un orrore indicibile, uno scandalo che gela il sangue. In Bulgaria, la polizia e gli assistenti sociali hanno fatto una scoperta agghiacciante: 75 anziani, gravemente abbandonati, tenuti prigionieri in due alloggi abusivi. – Cityrumors.it Il Ministero della Giustizia bulgaro non usa mezzi termini, parla di “camere di tortura”. Le persone venivano legate al letto, sedate, picchiate. Un’atrocità inaudita, un incubo a occhi aperti che ha portato all’arresto di cinque persone. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Scandalo in Bulgaria: camere di tortura per gli anziani

